Burçlarla ilgili gerçek ortaya çıktı... Astrolojiye inananların zeka seviyesi düşük mü?

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:23

Astrolojiye olan ilgi, tarih boyunca birçok insanı etkisi altına almıştır. Peki, astroloji meraklılarının zeka seviyeleri ve kişilik özellikleri hakkında ne biliyoruz? Yeni bir araştırma, astrolojiye ilgi duyan kişilerin zeka ve narsisizm seviyelerini inceledi.

ASTROLOJİYE İNANANLARIN ZEKA SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Lund Üniversitesi'ndeki üç psikolog, çevrimiçi anket yoluyla astrolojiye inanan insanların normdan daha az zeki ve daha narsisist olma eğiliminde olduğunu buldu. Araştırma, astrolojiye ilgi duyan kişilerin genel olarak daha düşük bir zeka seviyesine sahip olduğunu ve aynı zamanda daha yüksek narsisizm eğilimleri gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu kişiler, astrolojiyi, hayatlarının karmaşık yönlerini anlamlandırmak ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanıyor olabilirler.

Çalışma, astrolojiye olan ilginin düşük zeka seviyeleriyle ilişkili olduğunu buldu. Astrolojiye inanan kişiler, genellikle bilimsel ve analitik düşünme yeteneklerinden yoksun olabilirler. Bu durum, onların daha kolay etkilenebilir ve inandırılabilir olmalarına neden olabilir.

YÜKSEK NARSİZM BELİRTİSİ OLABİLİR

Astrolojiye olan ilgi, aynı zamanda yüksek narsisizm seviyeleriyle de bağlantılıdır. Narsist bireyler, kendilerini özel ve farklı hissetme arayışında olduklarından, astrolojiyi bu ihtiyacı karşılamak için kullanabilirler. Astrolojik yorumlar ve burçlar, kişilere kendilerini daha önemli ve benzersiz hissettirebilir.

Astroloji, modern toplumda hala geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyanın etkisiyle astrolojiye olan ilgi daha da artmıştır. İnsanlar, günlük burç yorumlarını takip ederek ve astrolojik haritalarını çıkararak kendilerini daha iyi tanımaya çalışıyorlar. Bu ilgi, bazen kişisel gelişim için olumlu bir araç olarak kullanılsa da, genellikle eleştirel düşünmeyi zayıflatabilir.