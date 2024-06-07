Burcu Kara hayranlarını endişelendirdi: 'Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan...'

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Seval' karakterini canlandıran iki çocuk annesi Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü ismin apar topar ameliyat olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:50
Burcu Kara hayranlarını endişelendirdi: 'Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan...'
Abone Ol google-news

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali Çınar (7) ve Can'ı (2) kucağına alan Burcu Kara, uzun süre setlere ara vermişti.

Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

Kara, beyin ameliyatı geçirdiğine dair yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verirken; "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan,sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."


Burcu Kara haberleri Arka Sokaklar haberleri ameliyat haberleri

İlgili Haberler

Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu

Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
‘Arka Sokaklar’a yeni transfer

‘Arka Sokaklar’a yeni transfer
Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a ne zaman dönecek?

Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a ne zaman dönecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler