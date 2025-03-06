Bütün takım ceza aldı... Takım arkadaşları tepki gösterdi!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:04

Güncelleme: 06.03.2025 - 00:04

Survivor 2025 sezonunda büyük heyecan devam ediyor. İzleyicisi ile buluşan yeni bölümde Kırmızı Takım'dan Hikmet sebebiyle ceza alan yarışmacılar takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Kırmızı Takım'da sinirler gerildi.

Survivor 2025 sezonunda 5 Mart Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümde Kırmızı Takım'ın aldığı ceza sinirlerin gerilmesine neden oldu. Skor 9-6 olduğu sırada Aycan ve Dilşah'ın mücadelesinin ardından sayıyı kazanarak skoru 9-7 yapan taraf Mavi Takım oldu.

Mücadelenin ortasında Kırmızı Takım bayrağını kaldırarak sallayan Hikmet nedeniyle Kırmızı Takım 10 saniye ceza aldı. Aycan 10 saniye boyunca parkurda atış yapamadı. Cezanın ardından sayıyı kazanan Dilşah Mavi Takım bayrağını alarak Kırmızı Takım yarışmacılarının önünde bayrağı salladı.



