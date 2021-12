Variety eleştirmenleri, 2021'in 'en kötü' filmlerini seçti

21 Aralık 2021 Salı, 11:39

Dünyaca ünlü Amerikalı haftalık eğlence dergisi Variety’nin eleştirmenleri Owen Gleiberman ve Peter Debruge, 2021 yılının hayal kırıklığı yaratan filmlerini seçti.

İşte Variety'ye göre, 2021 senesinin en kötü 10 filmi...

OWEN GEIBERMAN'A GÖRE 2021'İN EN KÖTÜ 5 FİLMİ

1 - Cherry

Tom Holland'ın Avengers: Endgame'in yönetmenleri Joe ve Anthony Russo ile yeniden bir araya geldiği Cherry, askerden döndüğünde Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan ve teselliyi uyuşturucuda arayan Cherry'nin suç girdabındaki hikâyesini anlatıyor.

2 - Music

Genç bir kadın olan Zu, ailesinden uzakta tek başına bir yaşam sürer. Ancak hayatı, otizm spektrum bozukluğu olan üvey kız kardeşi Music’in tek koruyucusu olacağını öğrenmesiyle bambaşka bir hal alır.

3 - Benedetta

Paul Verhoeven'ın ikinci Fransızca filminde başrolü Virginie Efira üstleniyor. Film, Judith C. Brown imzalı Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy romanından beyazperdeye uyarlanıyor.

4 - C'mon C'mon

"C'mon C'mon", dünyanın tahmin edilemez noktaya gelen geleceğine dair ABD genelinde çocuklarla mülakatlarda bulunan bir radyo gazetecisinin, bu tura beraberinde götürdüğü 8 yaşındaki yeğeniyle bir bağ kurmasını anlatıyor.

5 - Penceredeki Kadın

A.J. Finn'in aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan film, yaşadığı kaygı bozukluğu sonrası agorafobisi oluşan ve evinden çıkamayan Anna Fox'un, komşularını gözetlerken bir cinayete şahit olduğunu düşünmesi sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

PETER DEBRUGE'A GÖRE 2021'İN EN KÖTÜ 5 FİLMİ

1 - Locked Down

Bir süredir birlikte olan Linda ve Paxton, ilişkilerini sonlandırmaya karar verir. Ancak bu sırada zorunlu olan karantina onların bir süre daha aynı evi paylaşmasına neden olur. Eve sıkışıp kaldıklarında hayatın kendileri için başka planları olduğunu fark eden çift, birlikte yaşamanın bir meydan okuma olduğunu düşünür.

2 - Derisini Satan Adam

"Derisini Satan Adam", iç savaştan kaçıp, kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

3 - Encounter

İki kardeş, onları insanlık dışı bir tehditten korumaya çalışan babalarıyla birlikte kaçar. Yolculukları onları giderek daha tehlikeli yönlere sürüklerken çocuklar, gerçeklerle yüzleşmek ve çocukluklarını terk etmek zorunda kalır.

4 - False Positive

Doktor John Hindle ile tanışan ve uzun süredir bebek sahibi olmak için çabalayan bir çift Lucy ve Adrian, onun uyguladığı tedaviden sonra mutlu haberi alır. Bebeklerine kavuşacakları günü beklerlerken Lucy, Hindle ile ilgili birtakım tuhaflıklar fark eder. Gün geçtikçe doktoru hakkında daha tuhaf durumlarla karşı karşıya kalan Lucy, doktoru hakkındaki rahatsız edici gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer.

5 - Venom: Zehirli Öfke 2

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikâyesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor.