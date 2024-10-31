Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey'in doğum gününde duygusal paylaşım: '15 yeni 18 gibi'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:49

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:49

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Kuzey, 15 yaşına bastı. Şıkel, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Paylaştığı karelerin altına "Doğduğun gün kutlu olsun oğlum. Hayat sana hep hayal ettiğin gibi mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana anneliğimi böylesine, iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için" ifadelerini ekledi.

Şıkel, sözlerine "15 sanki yeni 18 gibi… Benimlesin, aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi. Ah Kuzey, seni izlemek o kadar güzel ki oğlum… O kadar gururlu ve mutluyum ki yazacak kelime bulamıyorum" şeklinde devam etti.

"Sevgim gözümden akıyor şimdi" diyerek duygularını ifade eden Şıkel, "Damlaya damlaya göller, denizler, okyanuslarımsın benim sonsuz denizim… Sen dalgalan, ben durulurum. Senin sakinliğine dalga olurum. Elini uzattığın, gözünü devirdiğin her yerdeyim oğlum" diye yazdı.

Çağla Şıkel, oğluna olan sevgisini "İyi günde, çok da iyi olmayan günlerde, hayatın gerçeklerinde… Yağmurunda, çamurunda, esip gürlediğinde, güneş olup açtığında senin için gökyüzü olurum ben… Sen yeter ki iyi ol, sağlıklı ol, mutlu ol. Çok ama çok seviyorum seni. Şimdi ve son nefesime kadar" sözleriyle noktaladı.

Çağla Şıkel’in bu duygusal paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.