Çağla Şıkel'den 'kahvaltı' paylaşımı: 5 hap 30 kuruyemiş

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:10

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:10

Sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen ve sık sık günlük hayatına dair paylaşımlar yapan Çağla Şıkel, bu kez kahvaltısıyla gündeme geldi.

İki çocuk annesi 46 yaşındaki ünlü isim, sabah kahvaltısında tükettiği 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan tabağının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Şıkel’in bu paylaşımı takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

ÇAĞLA ŞIKEL’İN GÜZELLİK SIRRI: ALTIN SÜTÜ

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle de konuşulmuş, bazı takipçileri "Dolguyu fazla kaçırmış" yorumlarını yapmıştı. Şıkel, bu kez güzellik sırlarını ve günlük rutinini paylaştı.

Çağla Şıkel'in güzellik sırrı, her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla yapılan 'Altın Sütü' olarak ortaya çıktı. Ünlü isim, haftanın her günü ekranlarda olmasına rağmen, 'Altın Sütü' içmeden asla ekrana çıkmadığını belirtiyor. Şıkel, bunun yanı sıra düzenli spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye de büyük özen gösteriyor.



