Çağla Şıkel'den 'yeni aşk' açıklaması: 'Magazine detay vermeye utanıyorum'

Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkan Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çağla Şıkel'den 'yeni aşk' açıklaması: 'Magazine detay vermeye utanıyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:20

Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası'nda Türk modacı Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösterdi. Podyumda iki farklı kıyafetle yürüyen Şıkel, defilenin ardından Türkiye'ye döndü.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Çağla Şıkel, kısa bir süre önce iş insanı Erinç Ulutürk ile yeni bir ilişkiye başladığı iddialarına yanıt verdi. Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Şıkel, “Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde paylaşmak istemem. Biz birbirimizi tanıma dönemindeyiz” dedi.

"ÖZEL HAYATIMI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

46 yaşındaki ünlü model, ilişkisi hakkında fazla detay vermek istemediğini belirterek, “Bunu magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar tanışır, birbirini anlamaya çalışır, biz de öyle bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

YAŞ FARKI İDDİALARINA YANIT VERDİ

Öte yandan, Çağla Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti. Ünlü model, çıkan haberlere tepki göstererek, “Hiçbir şekilde araştırmadan, sormadan '15 yaş küçük sevgilisi' yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer öyleyse, benim 60 yaşında olmam gerekiyor. Teşekkürler” sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.


Etiketler: #Çağla Şikel

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