Çağla Şıkel'den samimi açıklama: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:44

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci’nin bu haftaki konuğu ünlü model Çağla Şıkel oldu. Şıkel, programda hem oğluyla yaşadığı zorlukları hem de yıllardır vazgeçemediği tutkusu spor nedeniyle yaşadığı sağlık problemlerini samimiyetle anlattı.

"KAPIYI KIRMAK SADECE ELİME ZARAR VERDİ"

Çağla Şıkel, ergenlik dönemindeki oğlu Kuzey ile yaşadığı bir tartışmada sinirlerine hakim olamayarak elini kapıya vurduğunu ve sonucunda elinin kırıldığını itiraf etti. Şıkel, bu olayın ona bazı dersler verdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım. Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma, demişlerdi. Ondan beklediğin saygı ve değer… Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak.”

"KALÇA EKLEMİ SORUNU YAŞIYORUM"

Çağla Şıkel, yıllardır severek yaptığı sporun kalça ekleminde geri dönüşü olmayan bir probleme yol açtığını da ilk kez açıkladı. Şıkel, bu durumu şu sözlerle dile getirdi:

"İyi bir örnek değilim. Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Kalçalara fazla yüklenmek, aşırı squatlar yapmak, yıllarca yapmak, hiç durmak bilmemek... Hayat tarafından durduruldum. Oyuncağım elimden alınmış gibi oldum. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi çok uzun sürecek bir fizik tedavi dönemindeyim ve bu süreçte kalça eklemlerime fizik tedavi haricinde hiçbir hareket yapmamam gerekiyor. Çok ağladım, kabul etme sürecim zor oldu. Biraz daha ilerleseydi, protez bile konuşuldu. Bundan sonra kendimi pamuklara sarma dönemindeyim. Spordan aldığım haz, enerji, mutluluk; beni hiç yanıltmayan bir arkadaştı. Bana en iyi gelen şeydi."

Şıkel, hem annelik hem de spor hayatındaki zorlukları samimiyetle paylaşarak, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.