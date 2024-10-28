Emre Altuğ'dan samimi açıklamalar: 'Boşandım, dolandırıldım...'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:08

Geçtiğimiz akşam KKTC'de sahne alan Emre Altuğ, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son dönemde çıkardığı "Geçiyor" isimli şarkının kayıtları sırasında duygusal anlar yaşadığını belirten Altuğ, kayıt sırasında gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

Altuğ, sosyal medyada paylaştığı video ile şarkının kendisi için anlamını “Bir şarkıyı kaydederken insanın son 10 yılı gözünün önünden geçer mi?” notuyla özetlemişti.

Bu paylaşım sonrası kendisine son 10 yılda yaşadıkları sorulduğunda, Altuğ içini döktü:

“Boşandım, annemi ve babamı kaybettim. Dolandırıldım, büyük bir maddi kayıp yaşadım. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Sırtımı onlara yasladım. Dolayısıyla bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor. Benim için çok ağır oldu, ama kötü günlerimi çok fazla belli etmemeye çalışıyorum."

Emre Altuğ, 2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği Çağla Şıkel ile yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift, ayrılık sonrası dostluklarını koruyarak örnek bir ebeveynlik sergilemeyi başardı.