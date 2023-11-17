Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 'Bir zorluk olursa evlenirim'

Ekranların sevilen ismi Çağlar Ertuğrul, yeni tiyatro oyunu hakkında konuşurken muhabirlerin evlilik ile ilgili sorularını cevapladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:39
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 'Bir zorluk olursa evlenirim'
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Çağlar Ertuğrul "Bihter" filminin galasına katılan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul yeni tiyatro oyunuyla ilgili açıklamlarda bulundu.

Ertuğrul, "Urla’dan İstanbul’a taşındım. Bütün işler burada olduğu için  artık İstanbul’dayım. Yeni bir tiyatro oyununa başlıyorum. Aslında kovid zamanı yapacaktım ama yapamadık o zamanlar… şimdi tekrar Ceyla Odman’la beraber çok güzel bir oyun yapacağız iki kişilik… DasDas’ta ilk provamızı yaptık" şeklinde konuştu.

"BU DEVİRDE ZOR" DEMİŞTİ...

7 yıldır Kayla Manukyan'la beraber olan ünlü oyuncu geçen kış "2023’te evlilik olacak mı?" sorusuna, "Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı" cevabını vermişti.

Çağlar Ertuğrul "Onu neden söyledim, yeni evlenenlerden çok duyduğum için… Bir şekilde zorlanıyorlar ve boşanıyorlar. Benim ilişkim var, maşallah 7 yıldır devam ediyor… Çoğu evlilik bizimki kadar bile devam etmiyor…Yarın öbür gün bir zorunluluk çıkarsa neden olmasın, evlenirim" diye konuştu.


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