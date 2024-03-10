Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:50

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:50

Yapımcıların uzun zamandır bir araya getirmeyi planladığı Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul’u Karga7 Pictures buluşturdu.

İkili "Sorgu Odası" dizisinde başrolü paylaşacak. Bir cinayet olayının araştırıldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak.

beIN Connect’in dijital platformu TOD için çekilecek olan polisiye dram türündeki dizini senaryosunu Nuray Uslu ve Milay Ezengin kaleme alıyor. Nefes nefese bir hikâyenin anlatılacağı dizinin mart sonunda sete çıkması planlanıyor.

