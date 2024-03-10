Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak

Hazal Kaya’nın Karga7 Pictures için çekeceği polisiye dizisinde partnerini kimin canlandıracağı merak konusuydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:50
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak
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Yapımcıların uzun zamandır bir araya getirmeyi planladığı Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul’u Karga7 Pictures buluşturdu.

İkili "Sorgu Odası" dizisinde başrolü paylaşacak. Bir cinayet olayının araştırıldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak.

beIN Connect’in dijital platformu TOD için çekilecek olan polisiye dram türündeki dizini senaryosunu Nuray Uslu ve Milay Ezengin kaleme alıyor. Nefes nefese bir hikâyenin anlatılacağı dizinin mart sonunda sete çıkması planlanıyor.


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