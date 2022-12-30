Camdaki Kız'a veda etmişti: Nur Sürer iki dizide birden rol alacak
Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’a akşam veda eden Nur Sürer’in yeni projesi belli oldu. Camdaki Kız’da Feride rolünü canlandıran usta oyuncu; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı 'Aile' ve Berkun Oya'nın 'Çocuk' dizilerinde rol alacak.
Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'da en ilgi çeken karakterlerden birini canlandıran Nur Sürer, Feride'nin ölmesiyle diziye veda etti.
Son olarak Sürer'in yeni projelelerine dair ayrıntılar da netleşti.
İKİ DİZİDE DE OYNAYACAK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sürer, 'Aile' dizisiyle anlaştı. Nur Sürer, 'Aile'de güçlü bir kadın olan 'Hülya' karakterine hayat verecek. Sürer, Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Emel Göksu ve Canan Ergüder gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.
Öte yandan Sürer, Berkun Oya’nın 'Çocuk' adlı dizisinde de konuk oyuncu olacak.
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