Can Yaman'dan rakı tepkisi: 'İtalyanların olsa tüm dünyaya tanıtırlardı'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:18

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:31

Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı polisiye dizi "Viola Come Il Mare" Türkiye'de BluTV üzerinden "Violet Like The Sea" adıyla yayınlanmaya başladı.

Can Yaman, diziyle ilgili bir video altında yaptığı yorumda Türk televizyonlarındaki sansüre dikkat çekti. rakının televizyonda blur efektiyle gösterilmesine değinen Yaman, bu durumu eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Türk televizyonlarında içemediğimiz sansürlenen rakıyı İtalyan televizyonunda içip rakıyı maalesef bilmeyen yabancılara tanıtma fırsatı verenlere teşekkür ederim. Rakı İtalyanların olsa her yerde reklamını yapıp bütün dünyayı tanıtırlardı, sevilen içecek olurdu"