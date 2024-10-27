Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edilmişti: Aslı Turanlı'dan açıklama geldi
Can Yaman ile Aslı Turanlı arasında gerginlik yaşandığı hatta Turanlı'nın meslektaşına bardak fırlattığı iddia edilmişti. İddialar sosyal medyada gündem olurken; Aslı Turanlı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Türk yapımlarıyla ün kazanan ve son dönemde yurt dışındaki projelere yönelen Can Yaman, yeni dizisi 'El Turco' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Cannes Film Festivali sonrası gerçekleşen bir partide yaşanan olayla gündeme geldi. İddiaya göre partide Yaman ile Aslı Turanlı arasında gerginlik yaşandığı ve Turanlı'nın meslektaşına bardak fırlattığı öne sürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddialara Aslı Turanlı’dan açıklama geldi.
Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bugün tatsız bir haberle uyandım. 'Can Yaman'a bardak fırlattı' şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken bardak elimden yere düştü. O sırada olaya tanık olanlar bunu bardak fırlatmışım gibi algıladı," dedi. Turanlı, "Ülke gündemi yeterince hassasken yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmak beni ayrıca çok üzdü. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve olayın doğrusunu sizlerle paylaşmak istedim" diyerek sözlerini noktaladı.
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