Canan Karatay'dan korkutucu açıklama! "Bağışıklığınızı yok ediyor"

Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 05.04.2024 - 12:49

Marketlerde satılan birçok ürün zararlı olsa da, özellikle milyonlar tarafından sık tüketilen bir içecek türünün aşırı tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Canan Karatay uyarılarda bulundu, "Bağışıklığınızı yok ediyor" dedi.

ENERJİ İÇECEĞİ ZARARLI MI?

Enerji içecekleri, yüksek kafein ve şeker içerikleri nedeniyle zararlı olabilir. Kısa süreli olarak artan enerji seviyesi, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, yüksek miktarda tüketildiklerinde kalp atış hızını artırabilir ve uyku bozukluklarına neden olabilir. Uzmanlar, enerji içeceklerinin tüketiminde dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDER"

Enerji içeceklerinin zararlarına değinen Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI NELER?