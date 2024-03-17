Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: 'Bir kere bile yemedim...'

Yurttaşlara yaptığı uyarılarla popüler hâle gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de yurttaşlara 'kaju' uyarısında bulundu. Karatay, " “Hayatımda bir kere bile yemedim” diyerek kajunun zararlı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:43
Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: 'Bir kere bile yemedim...'
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Brezilya’da üretilen ve Türkiye’ye ithal edilen kajunun bozulmayı önlemek amacıyla bromür gazıyla işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, bu gazın sağlık açısından ciddi zararları olabileceğine dikkat çekti. Karatay, bromür gazının küf oluşumunu engellediğini ancak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.

“Hayatımda bir kere bile yemedim” diyerek kajunun tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Karatay, yerel ve sağlıklı alternatiflerin bulunduğunu belirtti.

Tüketicilere bu tarz ürünleri tercih etmemeleri ve yerel, doğal ürünlere yönelmeleri çağrısında bulunan Karatay, kaju yerine Türkiye’de yetişen fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişleri önerdi.


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