Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! "Evinize sokmayın"
Yurttaşlara yaptığı uyarılarla popüler hâle gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle uyarılarda bulundu. Karatay, oruçluyken o besini eve sokmamak gerektiğini belirtti!
Adını özellikle sosyal medyada duyuran kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda kıymetli önerilerde bulunuyor. İşte, Prof. Dr. Karatay'ın Ramazan ayında kesinlikle tüketilmemeli dediği ürün...
İFTAR VE SAHURLARINIZI BİR BARDAK SU İLE BAŞLATIN
Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutan yurttaşlara uyarılarıda bulundu. Su içmenin çok önemli olduğunu özellikle vurgulayan Karatay, sahurun kesinlikle yapılmasını söyledi.
BOL PROTEİNLİ BESLENİN
Sahurda ve iftarda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Karatay, proteinli besinleri tüketmenin, yumurta, peynir ve yoğurt yemenin önemini vurguladı.
BU ÜRÜNLERDEN KORKARAK KAÇIN
Prof. Dr. Canan Karatay, marketlerde yer alan katkı maddeli ürünler için çok sert konuştu. "Ben hayatımda market yoğurdu yemedim!" diyen Karatay, "Katkı maddesi konulan, raf ömrü uzasın diye koruyucu kimyasallar basılan her türlü paketli üründen bomba görmüş gibi kaçın!" ifadelerinde bulundu.
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