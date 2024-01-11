Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
Sağlıklı beslenme ile ilgil yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemde yerini koruyan Prof. Dr. Canan Karatay’ın 57 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.
Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı.
Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.
Prof. Dr. Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İşte o fotoğraflar...
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