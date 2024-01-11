Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu

Sağlıklı beslenme ile ilgil yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemde yerini koruyan Prof. Dr. Canan Karatay’ın 57 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:45
Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
Abone Ol google-news

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı.

Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

İşte o fotoğraflar...



Canan Karatay

İlgili Haberler

Canan Karatay'dan mucizevi öneri:

Canan Karatay'dan mucizevi öneri: "Kandaki zehirleri dışarı atıyor"
Canan Karatay önerdi! Bu besinler hastalıkları engelliyor

Canan Karatay önerdi! Bu besinler hastalıkları engelliyor
Canan Karatay'ın HPV aşısı karşıtı sözleri tepki çekti: Suç duyurusunda bulunuldu

Canan Karatay'ın HPV aşısı karşıtı sözleri tepki çekti: Suç duyurusunda bulunuldu

En Çok Okunan Haberler