Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:45

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:45

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı.

Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte o fotoğraflar...



