Survivor'da son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star 2024'te oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 23:44
Survivor'da son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?
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Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar... 

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 12 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

Bu haftanın eleme adayları Aysu, Pınar ve Gizem olarak belirlendi.


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