Canlı yayında burnu kanamıştı, Cem Öğretir'in sağlık durumuna dair açıklama

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:02

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:10

ATV Anahaber spikeri Cem Öğretir’in dün canlı yayında Esra Erol’la bağlantı yaptığı sırada aniden burnunun kanaması herkesi telaşlandırmıştı. Burnunun aktığını zanneden Öğretir, seyircilerin fark edip Esra Erol’u bilgilendirmesi üzerine durumu fark etmişti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Cem Öğretir’in kendisi gibi spiker olan eşi Seda Öğretir, Birsen Altuntaş'a açıklamalarda bulundu.

Sabah hastaneden eve geçtiklerini belirten Seda Öğretir "Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…." dedi.

Eşinin kanamasının uzun süre devam ettiğini belirten Seda Öğretir sözlerine şöyle devam etti:

“Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim…"