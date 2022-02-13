Canlı yayında genç kızı azarlayan Esra Erol: Oradaki 'anne Esra'nın tavrıydı

13 Şubat 2022 Pazar, 17:39

İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de Esra Erol'un ekranda yüzünün gözükmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı azarlaması ve ifşa etmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a gittiğini iddia etmişti. Stüdyoya gelen genç kız, yüzünün gösterilmesini istememiş ve ardından da sinir krizi geçirmişti.

“Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etmişti. Erol ise, “Tamam, çıkmasın yayına. Çekmeyin şunu” derken, “Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster” diyerek, genç kızı azarlamıştı.

Erol, evli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakılan ve programa çıkmak istemeyen genç kıza "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırmıştı.

"O, 'ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"

Son olarak Erol, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a konuşan Erol, "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı" dedi.

Ünlü sunucu, "Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada" diye konuştu.

"'YÜZÜMÜ GÖSTERMEYİN' DİYE BİR TALEPTE BULUNMADI"

Erol şöyle devam etti:

"Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi ‘Yüzümü göstermeyin’ gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız."