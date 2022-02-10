Cansız bedeni 2 yıl sonra sandalyede oturur halde bulundu
70 yaşındaki bir kadının cesedi, ölümünden iki yıl sonra kuzey İtalya'daki evinde sandalyenin üzerinde oturur halde bulundu.
İtalya'da 70 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin öldükten en az 2 yıl sonra hâlâ yemek masasında oturur halde bulunması, ülkedeki yaşlı bakım hizmetlerinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi.
Hayatta uzaktan yakından akrabası olmayan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın cansız bedeni, ülkenin kuzeyindeki Como Gölü yakınlarında yer alan Prestino'daki evinde bulundu. Sputnik'in aktardığına göre; polis, Lombardiya bölgesindeki sert rüzgarlar nedeniyle bahçesindeki ağaçların kökünden sökülme riski bulunması nedeniyle evi arayıp kimseye ulaşamayınca durumdan şüphelendi. İtalyan basınına göre komşuları da yaşlı kadını en az 2.5 yıldır görmediklerini, koronavirüs pandemisi nedeniyle başka bir yere taşındığını düşündüklerini anlattı.
Aile Bakanı Elena Bonetti, Facebook'ta yaptığı açıklamada kimsenin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. 2018 verilerine göre İtalya'da 75 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşıyor.
Bu kişilerin ihtiyaç halinde yardım isteyebilecekleri akraba ya da arkadaşları da yok.
"ASIL ÜZÜCÜ OLAN KİMSENİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMESİ"
Il Messaggero gazetesi de haberi şu yorumla verdi:
"Marinella'nın evinin kapalı kapıları ardındaki görünmez hayatının sırrı bize korkunç bir ders veriyor. Asıl üzücü olan kimsenin onun öldüğünü fark etmemiş olması değil, yaşadığını fark etmemiş olması."
İlgili Haberler
- Hamile kadın erkek çocuk doğurmak için kafasına çivi çaktırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Konut satışları çakıldı
- TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama
- 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi, işine son verildi
- Twitter'da videolara yeni özellik geliyor
- Beşiktaş'ın merakla beklenen filmi geliyor!
- CHP'den sert TÜİK tepkisi
- İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 4 bin 470 obje...
- Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
- Seferihisar 3'üncü Uluslararası Resim Çalıştayı başladı
- Almanya’da PCR testi kararı