Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketiyle yollarını ayırdı!

Oyuncu Cansu Dere'nin, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı iddia edildi.

Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketiyle yollarını ayırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 11:04

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Direnişi'nin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı birçok oyuncu da, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesaplarından Barım'a destek mesajları paylaştı.

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin ise, Barım'ın şirketinden ayrıldığı ve başka bir menajerle anlaştığı iddia edildi.


Etiketler: #Ayşe Barım #Cansu Dere #Gezi Direnişi #oyuncu

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