'Canyoldaş Sabunları'nın satışa çıkarılması Cem Yılmaz'ı kızdırdı
Komedyen Cem Yılmaz, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ve aynı zamanda başrol olduğu 'Erşan Kuneri' dizisinde yer alan 'Canyoldaş Sabunları'nın satılmaya başlanmasına kızdı.
Komedyen Cem Yılmaz'ın imzasını taşıyan ve Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisinde yer alan 'Canyoldaş Sabunları' alışveriş sitelerinde satışa sunulmaya başlandı.
Dizinin bir bölümünde konu edilen 'Canyoldaş Sabunları'nın satışa sunulması Cem Yılmaz'ı kızdırdı.
Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü komedyen, "Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bir şeyler satmaya çalışıyor… Kendinize böyle şeyler yapmayın" diye yazdı. Yılmaz, "Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak" ifadelerini kullandı.
Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın.Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kacacakken bütün paranı almak istemiyorum,bu zırva işi bırak.????— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 17, 2022
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