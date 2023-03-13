Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Carlo Ancelotti hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:13

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istiyor. Brezilya basınında yer alan bir haberde, federasyonun ilk hedefinin Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti olduğu belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Carlo Ancelotti'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

CARLO ANCELOTTİ KİMDİR?

Carlo Ancelotti, 10 Haziran 1959'da İtalya'nın Reggiolo şehrinde doğdu.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanan tek teknik direktördür. (2 kez Milan'la, 2 kez Real Madrid'le). Ayrıca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avrupa Kupası kazanan 7 kişiden biridir.

Futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı ve 1979 yılında takımının Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu. Takip eden sezonda 1 Lig şampiyonluğu ve 4 İtalya Kupası kazanacağı Roma'ya transfer oldu. Kariyerinin son yıllarını Milan'da geçirdi ve burada 2 lig şampiyonluğu ve 2 Avrupa Kupası kazandı. 26 kez İtalya millî takımında oynayan Ancelotti, 1988 Avrupa Şampiyonasında ve 1990 Dünya Kupasında yer aldı.

Teknik direktör olarak, sırasıyla Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli, Everton ve yeniden Real Madrid'de çalıştı ve İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşayarak, bu 5 farklı büyük ligde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktördür. Şu an Real Madrid CF'in teknik direktörlüğünü yapıyor.

CARLO ANCELOTTİ'NİN ÖZEL YAŞAMI

Carlo Ancelotti, 1983'de Luisa Ancelotti'yle evlendi. 2008'e kadar evli kalan çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Carlo Ancelotti, ikinci evliliğini 2014'te Mariann Barrena McClay'le yaptı.

CARLO ANCELOTTİ'NİN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1975-1976 - Parma

Profesyonel kariyeri

1976-1979 - Parma

1979-1987 - Roma

1987-1992 - Milan

Millî takım kariyeri

1981-1991 - İtalya

Teknik direktörlük kariyeri

1995-1996 - Reggiana

1996-1998 - Parma

1999-2001 - Juventus

2001-2008 - Milan

2009-2011 - Chelsea

2011-2013 - Paris Saint-Germain

2013-2015 - Real Madrid

2016-2017 - Bayern München

2018-2019 - Napoli

2019-2021 - Everton

2021 - Real Madrid







