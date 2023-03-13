Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Carlo Ancelotti hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Futbol Takımı için önemli adaylar arasında yer aldığı iddia edildi. Peki, Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Carlo Ancelotti hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istiyor. Brezilya basınında yer alan bir haberde, federasyonun ilk hedefinin Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti olduğu belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Carlo Ancelotti'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
CARLO ANCELOTTİ KİMDİR?
Carlo Ancelotti, 10 Haziran 1959'da İtalya'nın Reggiolo şehrinde doğdu.
Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanan tek teknik direktördür. (2 kez Milan'la, 2 kez Real Madrid'le). Ayrıca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avrupa Kupası kazanan 7 kişiden biridir.
Futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı ve 1979 yılında takımının Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu. Takip eden sezonda 1 Lig şampiyonluğu ve 4 İtalya Kupası kazanacağı Roma'ya transfer oldu. Kariyerinin son yıllarını Milan'da geçirdi ve burada 2 lig şampiyonluğu ve 2 Avrupa Kupası kazandı. 26 kez İtalya millî takımında oynayan Ancelotti, 1988 Avrupa Şampiyonasında ve 1990 Dünya Kupasında yer aldı.
Teknik direktör olarak, sırasıyla Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli, Everton ve yeniden Real Madrid'de çalıştı ve İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşayarak, bu 5 farklı büyük ligde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktördür. Şu an Real Madrid CF'in teknik direktörlüğünü yapıyor.
CARLO ANCELOTTİ'NİN ÖZEL YAŞAMI
Carlo Ancelotti, 1983'de Luisa Ancelotti'yle evlendi. 2008'e kadar evli kalan çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Carlo Ancelotti, ikinci evliliğini 2014'te Mariann Barrena McClay'le yaptı.
CARLO ANCELOTTİ'NİN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1975-1976 - Parma
Profesyonel kariyeri
1976-1979 - Parma
1979-1987 - Roma
1987-1992 - Milan
Millî takım kariyeri
1981-1991 - İtalya
Teknik direktörlük kariyeri
1995-1996 - Reggiana
1996-1998 - Parma
1999-2001 - Juventus
2001-2008 - Milan
2009-2011 - Chelsea
2011-2013 - Paris Saint-Germain
2013-2015 - Real Madrid
2016-2017 - Bayern München
2018-2019 - Napoli
2019-2021 - Everton
2021 - Real Madrid
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