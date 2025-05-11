Cem Yiğit Üzümoğlu 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine veda etti: 'Yarın kavuşacağımız güne kocaman bir merhaba'

Yayınlanma: 11.05.2025 - 23:36

Güncelleme: 11.05.2025 - 23:39

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine yaptığı sosyal medya paylaşımı ile veda etti.

Setten ekip arkadaşları ile fotoğraf karelerini paylaşan Üzümoğlu, "Pek az fotoğraf çekmişim. Birlikte olmaktan, çalışmaktan, gülmekten, özlemekten vakit bulamadığımdan. Oynadıkça anlar ya insan, oynadıkça tanışır insanlarla. Sever, özler, dost olur, bir olur. Unutmaz. Akar gider zaman ama unutmaz. İşte öyle bir şey. En kör bıçakla açılır yara. En bulunmaz merhemle iyileşir. Kalanlara ve gidenlere selam olsun" notunu düştü.

"DİZİ TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ İŞLERİNDEN BİRİYDİ KUŞKUSUZ"

Üzümoğlu, "Dizi tarihimizin en önemli işlerinden biriydi kuşkusuz. Yazarından yapımına, ışıkçısından kameramanına, oyuncusundan kostümüne, makyajına setine. Balıkçı gibi yıkayasım var bütün dünyayı. Ama mutluluktan ama hüzünden kova kova gözyaşıyla. Yarın kavuşacağımız güne kocaman bir merhaba" ifadelerini kaydetti.