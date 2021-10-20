Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlığı tepkisi: 'Viagra ile ilgili kimse bu kadar düşünmedi'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlarının öne sürdüğü 'çip' iddialarına esprili bir dille yanıt verdi. Pfizer'a ait Viagra ilacını hatırlatan Yılmaz, "Çipi koyacaksam ben ona koyarım" diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu süreçte devam ediyor.
Son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlığına tepki gösterdi.
Gazeteci ve televizyon programcısı Nilay Örnek’in podcast yayınına konuk olan Yılmaz, aşı
karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi.
Ünlü komedyen, yayında şu ifadeleri kullandı:
"Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur, sen
biliyor musun?' diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da
aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım."
VIAGRA NEDİR?
Viagra, erkeklerde cinsel organ sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır. İlaç, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayını 1998'de almıştır.
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