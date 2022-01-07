Cem Yılmaz ile takipçisi arasında 'kadın komedyen' polemiği

07 Ocak 2022 Cuma, 11:25

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın'ın birlikte rol aldığı 10 Bin Adım dizisinin ikinci sezonu için yaptığı paylaşımda 'kadın komedyen' ifadesini kullanınca, bir takipçisinden tepki aldı.

Twitter hesabından '10 Bin Adım' dizisinin ikinci sezonu için övgü dolu bir paylaşım yapan Yılmaz, "Devin’in yazıp Engin ile beraber oynadıkları, Duygu nun yönettiği 10 bin adım 2. sezonu ile beni yine şenlendirdi lütfen izleyin. Çok güzel iş, kadın komedyen / yazar nasıl olura tokat gibi bir cevap :))) Engin zaten Tokatlı" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİNDEN TEPKİ

Bir takipçisi ise 'kadın komedyen' sözüne tepki göstererek, "Kadın komedyen diyerek ne demek istiyorsunuz??? Kadın değil insan diyeceksin" diye yazdı.

Cem Yılmaz'ın takipçisine yanıtı ise "Çok geçmiş olsun hanıminsan. Acil şifalar dilerim" oldu. Ünlü komedyenin bu yanıtı, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.