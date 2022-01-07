Cem Yılmaz ile takipçisi arasında 'kadın komedyen' polemiği
Komedyen Cem Yılmaz, Devin Özgür Çınar'a 'kadın komedyen' deyince bir takipçisinin eleştirisi ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcısı, Yılmaz'ın 'kadın komedyen' sözüne tepki göstererek, "Kadın komedyen diyerek ne demek istiyorsunuz? Kadın değil insan diyeceksin" diye yazdı. Ünlü komedyenden de yanıt gecikmedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Devin Özgür Çınar ile Engin
Günaydın'ın birlikte rol aldığı 10 Bin Adım dizisinin ikinci sezonu için
yaptığı paylaşımda 'kadın komedyen' ifadesini kullanınca, bir takipçisinden
tepki aldı.
Twitter hesabından '10 Bin Adım' dizisinin ikinci sezonu için
övgü dolu bir paylaşım yapan Yılmaz, "Devin’in yazıp Engin ile beraber
oynadıkları, Duygu nun yönettiği 10 bin adım 2. sezonu ile beni yine
şenlendirdi lütfen izleyin. Çok güzel iş, kadın komedyen / yazar nasıl olura
tokat gibi bir cevap :))) Engin zaten Tokatlı" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİSİNDEN TEPKİ
Bir takipçisi ise 'kadın komedyen' sözüne tepki göstererek,
"Kadın komedyen diyerek ne demek istiyorsunuz??? Kadın değil insan diyeceksin"
diye yazdı.
Cem Yılmaz'ın takipçisine yanıtı ise "Çok geçmiş olsun hanıminsan. Acil şifalar dilerim" oldu. Ünlü komedyenin bu yanıtı, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.
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