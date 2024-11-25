Cem Yılmaz oğlu Kemal'in basketbol antrenmanını paylaştı: 'Daçkalı Kemal'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:54

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz’ın spor tutkusuna destek olmaya devam ediyor. Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki Kemal, küçük yaşlardan bu yana basketbol eğitimi alıyor.





Sosyal medyada sık sık oğlu ile keyifli anlarını paylaşan Yılmaz, bu kez Kemal’in basketbol antrenmanını takip etti. Oğlunun basketbol oynadığı anları sosyal medya hesabından "Daçkalı Kemal" notuyla paylaşan Yılmaz, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

NAFAKA GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU



Eski eşi Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı davada istediği sonucu alamayan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.



Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Ünlü komedyen yeni gösterisinde eski karısına nafaka üzerinden gönderme yaptı.





BOŞANIRKEN BİR SERVET BIRAKTI

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı:

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”