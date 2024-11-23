Cem Yılmaz'dan ODTÜ’de kahkaha dolu yanıt: 'Dayıma bile gülerim'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ODTÜ'de öğrencilerle buluştu. öğrencilerin “Siz kime gülüyorsunuz” sorusuna esprili yanıtıyla hem salonu kahkahaya boğdu hem de sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'dan ODTÜ’de kahkaha dolu yanıt: 'Dayıma bile gülerim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:23

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar sonra üniversite öğrencileriyle buluşarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Yılmaz, esprili üslubuyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikte bir öğrencinin, “Herkes size gülüyor, peki siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz” şeklindeki sorusu salonda kahkahalara neden oldu. Yılmaz ise bu soruya şu yanıtı verdi:

“Var ya, yok değil. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım.”

Yılmaz’ın esprili yanıtı, söyleşi sırasında büyük alkış toplarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Kullanıcılar, Yılmaz’ın kendine has mizah anlayışını bir kez daha övgüyle dile getirdi.

 


Etiketler: #Cem Yılmaz #ODTÜ #söyleşi #komedyen

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