Cem Yılmaz resmen duyurdu: 'Ayzek ile Bir Gece'nin çekimleri başladı

25 Ekim 2022 Salı, 15:12

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde canlandırdığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.

Netflix'te yayımlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran haberi Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü ismin paylaşımı şu şekilde:

"ARTIK O ARABALI VAPUR YOK"

Filmin ilk duyurusunu geçen haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.