Cem Yılmaz resmen duyurdu: 'Ayzek ile Bir Gece'nin çekimleri başladı
Cem Yılmaz imzalı "Ayzek ile Bir Gece" filminin çekimleri başladı. Müjdeli haberi, ünlü komedyen bizzat kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Film, Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde canlandırdığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.
Netflix'te yayımlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran haberi Instagram hesabından duyurdu.
Ünlü ismin paylaşımı şu şekilde:
"ARTIK O ARABALI VAPUR YOK"
Filmin ilk duyurusunu geçen haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi