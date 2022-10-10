Cem Yılmaz'dan 'Boğaziçi Üniversitesi' tepkisi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının her yıl ekim ayında düzenledikleri ‘Mezunlar Günü Etkinliği'nin’ üniversite yönetimi tarafından izin verilmediği için ilk kez okul dışında yapılacak olmasına tepki gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BUMED), her sene eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen ‘Mezunlar Etkinliği’ne bu yıl izin verilmediğini açıklamıştı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.
Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği buluşmasını Boğaziçi mezunlar derneğinde yapılmasına Boğaziçi üniversitesi tarafından izin verilmemiş.Böyle de bi dezenformasyon görmedim !! Wooow diyoruz ve geçiyoruz ! Hatta oo yeaah!”
İşte o paylaşım…
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