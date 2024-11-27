Cem Yılmaz’dan izleyicisine anlamlı jest: 'Seni istediğin tarihte misafir ederim'

Cem Yılmaz’dan anlamlı jest: Hava koşulları nedeniyle gösteriye gelemeyen izleyicisine, “İstediğin tarihte seni misafir ederim” dedi.

Cem Yılmaz’dan izleyicisine anlamlı jest: 'Seni istediğin tarihte misafir ederim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:53

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gösterisine katılamayacağını düşünen bir izleyicinin talebine Cem Yılmaz’dan sürpriz bir yanıt geldi.

Ankara’dan İstanbul’daki stand-up gösterisine gitmek için bilet alan Emrecan Seven, hava koşullarını riskli bularak biletini erteletmek istedi. Bilet şirketinden olumsuz yanıt alınca Cem Yılmaz’a sosyal medya üzerinden ulaşmayı denedi.

'ÇÖZÜMLE GELDİM'

Seven’in mesajına yanıt veren Yılmaz, samimi bir jest yaparak izleyicisini kırmadı:

“Sevgili abicim, sorununu çözemediysen ve biletini iade edemediysen, ben seni istediğin tarihte misafir ederim. Madem bana yazdın, çözümle geldim.

Cem Yılmaz’ın bu anlamlı tavrı, sosyal medyada takdir topladı.


Etiketler: #Cem Yılmaz #Hava koşulları #sosyal medya #stand-up

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