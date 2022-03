Cem Yılmaz'dan ironik zam paylaşımı: 'Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey'

07 Mart 2022 Pazartesi, 22:44

Akaryakıtta zam yağmuru, yeni haftada da devam ediyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRAYI AŞTI

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara’da 19,33 liraya ve İzmir’de ise 19.36 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 21,18 liraya, Ankara’da 21,29 liraya ve İzmir’de 21,3 liraya çıkacak.

"BEN BU TİP SÖYLEMLERİN KARŞISINDAYIM"

Günaşırı gelen zamlara tepkiler sürerken, ünlü komedyen Cem Yılmaz bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin ! Eger elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim"