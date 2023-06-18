Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım: 'Dayanamıyorum artık'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, paylaşımında, "Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine…" ifadelerini kullandı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine… Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git” yazılı bir fotoğrafı paylaşarak “Ne kadar da doğru” notunu düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!
- Demet Akalın'dan restorandaki 'servis' ücretine tepki
- Görür uyardı: 'Stres transfer etmiş olabilir'
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi