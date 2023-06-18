Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım: 'Dayanamıyorum artık'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, paylaşımında, "Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:03
Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım: 'Dayanamıyorum artık'
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine… Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git” yazılı bir fotoğrafı paylaşarak “Ne kadar da doğru” notunu düştü.


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