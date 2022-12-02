Mabel Matiz, ‘Karakol’ klibi nedeniyle GQ Türkiye ödüllerinde sahneye çağırılmadığını duyurdu

02 Aralık 2022 Cuma, 23:14

Şarkıları ve klipleri büyük beğeni toplayan ve iktidar tarafından sıkça hedef gösterilen müzisyen Mabel Matiz, temmuz ayının başında 'Karakol' isimli şarkısını yayımlamıştı. Klibinin yayınlanmasının ardından ise LGBTİ+ karşıtları tarafından hedef gösterilmiş ve nefret söylemlerine maruz kalmıştı.

RTÜK'ün de kliple ilgili olarak müzik kanallarını tek tek aradığı ve 'yayımlamamaları' konusunda baskı yaptığı bildirilmişti.

Linç mesajlarının yanı sıra sanatçıya destek verenler de olmuştu.

MABEL MATİZ, ‘KARAKOL’ KLİBİ NEDENİYLE GQ TÜRKİYE ÖDÜLLERİNDE SAHNEYE ÇAĞIRILMAMIŞ

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin, 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıkladı.

Ödül törenine katıldığı sırada takdim için bir başka ismin sahneye çağrıldığını aktaran Mabel Matiz, yapılan değişikliğin nedenini "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" ifadeleriyle açıkladı.

Mabel'in paylaşımı şu şekilde:

Böyle şeyler ara ara oldu, bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi. Döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düstur edindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil.





Ancak ana teması ‘co-exist’ yani ‘bir aradalık’ olan, uzun uzun ‘bir aradalık’ konuşmalarının yapıldığı, sponsorlarla dolup taşmış bir gecede şahsıma yapılan bu nezaketsizliği ve ayrımcılığı yine de paylaşmak, kamuoyunun takdirine sunmak istedim. Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum.





Bizler ancak birbirimizin varlığını kabul ederek, birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimize el uzatarak bir arada olabileceğiz. Ancak o zaman güzel, ferah, daha aydınlık bir yere varabileceğiz. Birbirimizi yok sayarak, birbirimize haksızlık ederek değil. Hayatın her anında bu bilince ihtiyacımız var.

Müzisyen Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' dijital müzik platformlarında 1 Temmuz tarihinde yayınlanmıştı. Matiz, yeni şarkısını sosyal medya hesabından "Göğsümden söküldü “Karakol”. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle.." diyerek duyurmuştu.

Şarkının klibi büyük beğeni toplarken, YouTube'da trend'lerdeki müzik listesinde 5. sırada yer almıştı.