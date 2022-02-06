Güldür Güldür'den 'kol gibi fatura' skeci
Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamlarını konu alan skeci dikkat çekti.
Show TV'de ekranlara gelen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi.
Güldür Güldür, ekibinin “tasarruf” adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı.
Skeçte, zamlar nedeniyle zor günler geçiren ailenin babasının elektrik faturası için “kol gibi faturayı, ki artık mecazi anlamda da değil, bildiğin kol gibi çıkarıyorlar faturayı” sözlerini kullanması dikkat çekti.
Güldür Güldür'ün fatura skeci ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte gündem olan fatura skeci;
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