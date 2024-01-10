Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?

Komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından ‘CMXXIV’ adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor. Peki, Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:48
Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?
Abone Ol google-news

Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı ile sahnelere geri dönüyor. Peki, Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?

CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’de passo.com.tr’de satışa açılacak.

CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ NEREDE, NE ZAMAN?

Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşuyor. 

CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ BİLET FİYATLARI

VIP - ?4.400,00

1. Kategori - ?1.980,00

2. Kategori - ?1.450,00

3. Kategori - ?1.200,00

4. Kategori - ?900,00

5. Kategori - ?700,00

6. Kategori - ?495,00


Cem Yılmaz CMXXIV stand-up Bilet fiyatları

İlgili Haberler

Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi 'CMXXIV' ile sahnelere dönüyor

Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi 'CMXXIV' ile sahnelere dönüyor
Cem Yılmaz imzalı komedi ve dramın buluştuğu

Cem Yılmaz imzalı komedi ve dramın buluştuğu "Do Not Disturb": İzlemeye değer mi?
Cem Yılmaz 'Yaşlı Kuneri'yi paylaştı

Cem Yılmaz 'Yaşlı Kuneri'yi paylaştı

En Çok Okunan Haberler