Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?
Komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından ‘CMXXIV’ adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor. Peki, Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?
Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı ile sahnelere geri dönüyor. Peki, Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi ne zaman? CMXXIV stand-up gösterisi biletleri ne kadar? Cem Yılmaz'ın CMXXIV stand-up gösterisi biletleri nereden alınır?
CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’de passo.com.tr’de satışa açılacak.
CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ NEREDE, NE ZAMAN?
Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşuyor.
CMXXIV STAND-UP GÖSTERİSİ BİLET FİYATLARI
VIP - ?4.400,00
1. Kategori - ?1.980,00
2. Kategori - ?1.450,00
3. Kategori - ?1.200,00
4. Kategori - ?900,00
5. Kategori - ?700,00
6. Kategori - ?495,00
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