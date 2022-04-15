Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu
Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Cem Yılmaz’ın uzun zamandır gündemde olan Erşan Kuneri dizisi için tarih verdi. Platform, merakla beklenen dizinin yayın tarihini duyurdu.
Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri, şimdi de dizi oluyor. Son olarak, dijital yayın platformu Netflix’te izleyicilerle buluşacak olan dizinin yayın tarihi belli oldu.
13 MAYIS’TA BAŞLIYOR
Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.
Medarıiftiharımız Kuneri Film artık bizimle. #ErşanKuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor. pic.twitter.com/ejEJ5fC9Tn— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 15, 2022
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
İlk olarak Cem Yılmaz’ın en iyi işlerinden sayılan GORA filminde tanıştığımız efsane karakterlerden Erşan Kuneri için özel olarak hazırlanan dizi, uzun süredir gündemdeydi ve çekim çalışmaları devam ediyordu.
Erotik film yapımcısı Kuneri’nin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başındaki maceralarını ekranlara getirecek dizinin başrolünde Kuneri Film şirketinin sahibi Erşan Kuneri olarak Cem Yılmaz yer alıyor.
Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncularda da yer alıyor. Cem Yılmaz’ın Arif V 2016 filminde de yer alan Kuneri için özel hazırlanan dizinin çekimleri 14 Eylül tarihinde bitmişti.
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