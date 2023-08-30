Cemal Toktaş kimdir? Cemal Toktaş kim ile evli? Cemal Toktaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:01

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:01

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş yaşamı ile merak konusu oldu.



CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?



Cemal Toktaş, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lisans eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Toktaş, Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu “Taşra Kabare ”de, “Temizlik İşleri”, “Kel Şarkıcı”, “Ölüm Hastalığı” , “Düşperest”, “Alacakaranlık Kuşağı” adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. “Kel Şarkıcı”, “Direklerarası Seyirci Ödülleri”nde en iyi kostüm tasarımı, “Düşperest” ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018’de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı “Sultana” kabare oyunu ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. 2020’de pandemi kısıtlamaları karşısında özel tiyatroların ayakta kalabilmesi adına tasarlanan BOA SAHNE yapımı “#HEŞTEG” adlı oyunda dijital platformda seyirci ile buluştu.

CEMAL TOKTAŞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Kara Köpekler Havlarken” filmi ile sinemaya başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmindeki “Kadri” rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2009’da Tuna Kiremitçi’nin “Adını Sen Koy” filminde “Ilgaz” rolünde izlediğimiz Toktaş, “Sıla”, “Doktorlar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Böyle Bitmesin”, “Yılanların Öcü”, “Meryem”, “Bizim Hikâye”, “Vurgun” ve “ Uyanış Büyük Selçuklu” dizi projelerinde rol aldı. 2021 yılında “Yalancı” adlı dizide rol aldı.Son olarak Yürek Çıkmazı isimli dizide yer aldı.

CEMAL TOKTAŞ EVLİ Mİ?

Cemal Toktaş, 2014 yılında oyuncu Nergis Öztürk ile evlendi. Çiftin 1 çocukları var.

