Cemre Baysel ekranlara geri dönüyor: Başrol oynayacak!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 21:22

Güncelleme: 01.06.2024 - 21:22

Son olarak Sakla Beni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel’in yeni adresi belli oldu.

Güzel oyuncu “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan “Hayat Hırsızı” dizisiyle anlaştı.

EYLÜL AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞMASI BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, öksüz bir kız çocuğu olan Leyla’nın kendisine kabus yaşatan üvey annesinden alacağı intikamın öyküsünü ekrana taşıyacak olan diziyi Emmy ödüllü başarılı yönetmen Hilal Saral çekecek. Oyuncu seçimleri tüm hızıyla süren diziyi Aybike Ertürk kaleme alıyor.

Eylül ayında seyirciyle buluşması planlanan dizi için şu günlerde Cemre Baysel’in çocukluğuna hayat verecek oyuncu aranıyor.



