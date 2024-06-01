TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)
01:30 Bahar
04:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:50 İkizler Projesi (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Taş Kağıt Makas
02:00 Yalan
04:15 Müzik Arası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:30 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
02:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
04:15 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Dortmund - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Finali
00:45 Gazete Magazin
05:00 Yabancı Sinema
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Lingo Türkiye
13:40 Sen Türkülerini Söyle
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:00 Hayallerinin Peşinde
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