TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2024 Cumartesi, 09:39
TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

01:30 Bahar

04:00 Baba

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:50 İkizler Projesi (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Yalan

04:15 Müzik Arası

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:30 Mucize Doktor

02:00 Yasak Elma

04:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

22:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

02:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

04:15 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

22:00 "Dortmund - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Finali

00:45 Gazete Magazin

05:00 Yabancı Sinema

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:10 Lingo Türkiye

13:40 Sen Türkülerini Söyle

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:00 Hayallerinin Peşinde

TV rehberi TRT 1 TV 8 Kanal D Show TV

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