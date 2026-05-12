Cennetin Çocukları dizisinden beklenmeyen final kararı...

TRT ekranlarında bu sezon yayımlanmaya başlayan Cennetin Çocukları dizisi için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yönetmen koltuğunda Soner Caner'in oturduğu, senaristliğini Ali Kara’nın üstlendiği dizi ekranlara veda edecek.

İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı daha sonra ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu nedeniyle İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı dizinin kadrosuna Burak Serdar Şanal ve Buse Meral dahil olmuştu.

Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur ve Evliya Aykan gibi isimlerin de kadroda yer aldığı dizi 32. bölümü ile 11 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlardaki yerini almıştı.