Cesetle kredi başvurusu yapmıştı: Otopsi sonuçlarında şüphe çeken bulgular!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:06

Güncelleme: 22.04.2024 - 18:06

Yeğeni tarafından, kredi çekmek için tekerlekli sandalye ile bankaya götürülen ölü adamın şoke eden görüntüleri dünya çapında gündem olmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, adamın otopsi raporu açıklandı.

Görüntülerde bir kadın, tekerlekli sandalye ile bankaya getirdiği, en az iki saat önce öldüğü tahmin edilen amcasına kağıt imzalatmaya çalışıyor ve bir taraftan da sallanmasını engellemek için eliyle başını tutuyordu.

Brezilya basınına göre, kadının çekmek istediği kredi miktarı 17 bin Real (Yaklaşık 100 bin TL) tutarındaydı.

"O HEP BÖYLEDİR..."

Çalışanlar kısa sürede durumdan şüphelenerek, adamın hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Érika de Souza Vieira Nunes'i filme almaya başladı.

İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerde bir banka memuru, adamı işaret ederek, "İyi olduğunu sanmıyorum. Hiç de iyi görünmüyor," diyordu.

Bu doğruydu, polis raporlarına göre adam en az iki saat önce ölmüştü.

Fakat kadın, "O hep böyledir," dedikten sonra ölmüş amcasına "Eğer iyi değilsen seni hastaneye geri götürebilirim. Tekrar hastaneye gitmek ister misin?" diye soruyordu.

Banka personeli kısa bir süre sonra sağlık görevlilerini çağırdı ve onlar da Paulo Braga'nın saatler önce öldüğünü doğruladı ve Nunes olay yerinde tutuklandı.

"BRONKOASPİRASYON" TANISI

Brezilya merkezli haber sitesi Metrópoles tarafından ele geçirilen otopsi raporu, Braga'nın ölümünün 'bronkoaspirasyon ve kalp yetmezliğinden' kaynaklandığını ortaya koydu.

Adli tabiplik, 68 yaşındaki adamın, zehirlenip zehirlenmediğini belirlemek için yapılan diğer bir testin sonuçlarını bekliyor.

Adamın otopsi raporunda ölüm şekli şu ifadelerle açıklanıyor:

"Bu tür veriler, yetersiz beslenme ve bronkoaspirasyon bulgusunu desteklemektedir. Daha önce tespit edilen kalp hastalığı da ölüm olayına katkıda bulunmuştur."

Aspirasyon, bir şeyin yutulması ya da solunması veya kazara hava yoluna ya da akciğerlere girmesi anlamına gelmekte.

Bu da 'zehirlenme' şüphesini beraberinde getirmekte. Ancak nihai tanı, tüm testlerin sonuçları elde edildiğinde öğrenilebilecek.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Zanlı Nunes, memurlara Braga'nın hem yeğeni hem de bakıcısı olduğunu söyledi ve onu temsil eden avukat Ana Carla de Souza Correa da olayın anlatıldığı gibi olmadığında ısrar etti.

Avukat Correa, açıklamasında, "Olaylar anlatıldığı gibi gerçekleşmemiştir. Paulo bankaya geldiğinde hayattaydı" dedi, bunu kanıtlayabilecek tanıklar olduğunu iddia etti ve ekledi: "Érika'nın masumiyetine inanıyoruz."

Ancak polis şefi Souza şunları söyledi: "[Videoyu] gören herkes o kişinin öldüğünü görebilir."

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