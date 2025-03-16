İrem Derici ile Ceylan Ertem arasında sert polemik: 'Şarkı söylerken nöbet geçirir gibi öğürüyorsun!'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:28

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:28

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'in Hadise ve İrem Derici'yi göstererek yaptığı sahne performansı eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.

Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından şu eleştirilerde bulundu:

"Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane"

İREM DERİCİ'DEN SERT YANIT

İrem Derici, sosyal medya hesabından Ertem'e cevap verdi.

Derici, "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz? Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" ifadelerini kullandı.