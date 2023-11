Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:18

Christopher Nolan, yıllar önce 'Göklerin Hakimi' filmi üzerinde çalışırken bu proje Martin Scorsese'e verildi. Nolan, Scorsese'in yönettiği bu filmi 20 yıl boyunca izlemediğini itiraf etti. Bu itirafın ardından başarılı yönetmen Nolan'ın kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Christopher Nolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Christopher Nolan filmleri neler?

CHRİSTOPHER NOLAN KİMDİR?

Christopher Nolan, 30 Temmuz 1970 tarihinde Londra'da doğdu. Çocukluk yıllarını Londra ve Chicago‘da geçiren Nolan, yedi yaşına geldiğinde babasının aldığı 8mm kamerasıyla ilk filmlerini kendi imkanları ile çekti.

Orta öğrenimini Hertfordshire, İngiltere‘de, Haileybury and Imperial Service College‘da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini University College London‘da İngiliz Edebiyatı bölümünde gördü. Üniversite yıllarında okulun film klübünde bir çok kısa film çekme imkanı buldu.

27 yaşında ilk defa okulunun film kulübünde tanıştığı Emma Thomas ile evlendi.

Nolan, 1990‘ların başlarında foto-gazeteci Dan Eldon‘un Afrika yardım projelerinde kameraman olarak çalıştı. Eldon, 1993‘de Somali‘de öldürülene kadar bu serüveni devam etti.

1998‘de, rastgele insanları takip eden bir yazarın hikayesini konu aldığı, sadece 6000 dolara malettiği, ilk filmi olan Following‘i çekti. Filminin beğenilmesi üzerine, Newmarket Films ile anlaştı ve 2000 yılında, sonradan kült filmler arasına girecek olan Memento’yu tamamladı. Guy Pearce‘in başrolünü oynadığı film, Altın Küre ve “En İyi Senaryo” dalında Oscar kazandı.

2002 yılında aslı bir Norveç filmi olan Insomnia’nın yeni versiyonunu çekti. Filmin başrollerinde Al Pacino ve Robin Williams oynuyordu. 2005 de ise çocukluğunun kahramanı olan Batman'i farklı bir yapıyla çekiyordu. Başrolünde Christian Bale‘in oynadığı Batman Begins (Batman Başlıyor), o güne kadar çekilen Batman filmlerinden son derece farklıydı.

2006‘da The Prestige (Prestij), 2008 yılında ise The Dark Knight (Kara Şövalye Yükseliyor) filmlerini çekti. 2 Oscar kazanan The Dark Knight, inanılmaz bir gişe başarısının da sahibi oldu ve ünlü sinema sitesi IMDB‘de en iyi 250 film arasında uzun süre 1. sırada kaldı.

2010 yılında, başrolünü Leonardo DiCaprio‘nun oynadığı Inception, beyaz perdeye çıktı. Film ilk haftasında IMDB’deki en iyi 250 film listesinde 3. sıraya yükselmeyi başardı ve 60 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Nolan, Los Angeles, California‘da yaşamaktadır. Öte yandan ünlü yönetmenin en sıra dışı özelliği teknolojiye karşı tutumudur. Kişisel bir e-posta adresi ve telefonu bulunmayan Nolan, yaptığı birçok filmde yardımcı yönetmen olarak eşini yanına almış, filmlerinin senaryosunu da kardeşine yazdırmıştır.

CHRİSTOPHER NOLAN FİLMLERİ NELER?

2017 Dunkirk

2014 Interstellar/ Yıldızlararası

2012 Kara Şövalye Yükseliyor

2010 Başlangıç

2008 The Dark Knıght/ Kara Şövalye

2006 The Prestige/ Prestij

2005 Batman Begins/ Batman Başlıyor

2002 Insomnia

2000 MEMENTO/ Akıl Defteri

1998 Takip

Senaryo

2017 Dunkirk

2014 Yıldızlararası

2012 Kara Şövalye Yükseliyor

2010 Başlangıç

2008 Kara Şövalye

2006 Prestij

2000 Akıl Defteri

1998 Takip

Yapımcı

2017 Dunkirk

2015 Batman v Süperman: Adaletin Şafağı

2014 Yıldızlararası

2014 Evrim

2012 Man Of Steel

2012 Kara Şövalye Yükseliyor

2010 Başlangıç

2008 Kara Şövalye

Görüntü Yönetmeni

1998 Takip

Oyuncu

2003 The 100 Greatest Movie Stars (Kendisi)