Christopher Nolan'dan Robert Downey Jr. itirafı: 'Ne kadar deli olduğuna dair hikayeler duymuştum'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:07

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:07

Robert Downey Jr.'ın bu ayın başlarında "Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Nolan ile 2000'li yılların başında, "Batman Begins" filmi için kötü adam Scarecrow rolü için buluştuğuna dair açıklamaları, yönetmenin ilginç itirafına neden oldu.

Nolan, Downey'e Scarecrow rolü için uygun olmadığını düşündüğünü ve sonunda Cillian Murphy'nin seçildiği bu rol için zaten bir adayı olduğunu söyledi. Ancak, Nolan'ın Downey ile buluşma talebi, yönetmenin aktör hakkında duyduğu çılgın hikayeler nedeniyle biraz çekingen olduğunu itiraf etmesiyle daha da ilginç hale geldi.

Downey'nin, Nolan'a Marvel filmleri için seçilmesini istemesine rağmen Nolan'ın bu konuda tereddüt ettiği ve Downey hakkında "deli olduğuna dair bir sürü hikaye duyduğunu" belirttiği ortaya çıktı. Bu görüşmeye rağmen, Downey'nin kariyeri, Iron Man rolüyle Marvel evreninde büyük bir başarı elde etmesiyle canlandı.

Downey'nin geçmişteki hukuki sorunları, Marvel'a Tony Stark rolü için bir satış yapmada zorluk yaşamasına neden oldu. Ancak, Marvel Stüdyoları başkanı David Maisel, Downey'nin bu rol için en iyi seçim olduğunu düşündüğünü ve onun temiz olacağına güvendiğini belirtti.

Nolan, Downey'nin Iron Man rolüyle sinema tarihinde önemli bir oyuncu seçimi olduğunu ve bu kararın sektörü tanımlayan bir karar olduğunu ifade etti. Ayrıca, Downey'nin "Oppenheimer" filmindeki performansını övdü ve ona Lewis Strauss rolünü verdi.

Nolan, Downey ile çalışmak istediği harika oyuncular arasında olduğunu ve onunla karmaşık bir karakterin dramatik bir tasvirinde çalışmayı dilediğini belirtti. Bu itiraflar, Nolan'ın Downey'nin yeteneklerine olan hayranlığını ve Marvel ile olan ilişkisine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor.