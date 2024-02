Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer'ı, Amerika Yönetmenler Birliği'nden en büyük ödülü kazandı...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:25

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:30

Amerika Yönetmenler Birliği (DGA) Beverly Hilton'da 76. yıllık ödüllerini kutladı. Christopher Nolan "Oppenheimer" ile gecenin en büyük ödülünü alırken, Celine Song da "Past Lives" ile Üstün Yönetmenlik Başarısı ödülünü kazandı.

DGA tarihsel olarak Oscar başarısının güçlü bir habercisi olmuş ve 75 yılda sadece sekiz kez En İyi Yönetmen ödülünü kaçırmıştır. Geçen yıl en büyük ödül "Everything Everywhere All at Once" ile Daniels'a gitti ve bir ay sonra ikili Akademi Ödülü'nü kazanarak prestijli ödülü alan üçüncü çift oldular.

İşte 2024 Directors Guild of America Ödülleri'nin kazananları:

EN İYİ FİLM

Christopher Nolan "Oppenheimer"

(Universal Pictures)

EN İYİ DİZİ

Peter Hoar The Last Of Us – Long, Long Time

(HBO | Max)

EN İYİ İLK FİLM

Celine Song "Past Lives"

(A24)

EN İYI VARIETY - TALK SHOW - HABER - SPOR PROGRAMI

Michael Mancini & Liz Patrick "Saturday Night Live," "Pedro Pascal / Coldplay"

(NBC)

EN İYİ BELGESEL

Mstyslav Chernov "Mariupol'de 20 Gün"

(PBS Dağıtım)

EN İYİ KOMEDI· DI·ZI·SI·

Christopher Storer "The Bear", "Fishes"

(FX)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Sarah Adina Smith Lessons in Chemistry - “Her and Him”

(Apple TV+)

EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI

Amy Schatz Stand Up & Shout: Songs From a Philly High School

(HBO | Max)

EN İYİ REALITY SHOW

Niharika Desai Rainn Wilson and the Geography of Bliss – "Happiness is a Bottle of Cod Liver Oil"

(Peacock)