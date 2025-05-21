Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakteri ile tanınan Serkan Tınmaz yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncunun yaşamı ise merak edildi. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
SERKAN TINMAZ KİMDİR?
1986 yılında İstanbul'da doğan Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başladı.
2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım attı.
SERKAN TINMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2011 - Hayat Devam Ediyor
2013 - Görüş Günü Kadınları - Cengiz
2013 - 2015 - Adı Mutluluk - Cevdet
2015-2016 - Beni Affet - Sedat Güney
2017-2018 - Kalp Atışı - Sultan
2018 - Yuvamdaki Düşman - Okan
2019 - Canevim - Koray
2020 - Güvercin - Murat
2021 - Menajerimi Ara - Görkem
2021 - Yalancı - Arif Ocakçı
2022-2024 - Kızılcık Şerbeti - Umut Kıraç