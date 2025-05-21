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Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli?

Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli?

21.05.2025 21:25:00
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Haber Merkezi
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Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli?

NOW TV'nin yeni dizisi "Çift Kişilik Oda"da yer alan Serkan Tınmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakteri ile tanınan Serkan Tınmaz yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncunun yaşamı ise merak edildi. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

SERKAN TINMAZ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğan Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başladı. 

2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım attı.


SERKAN TINMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 - Hayat Devam Ediyor

2013 - Görüş Günü Kadınları - Cengiz

2013 - 2015 - Adı Mutluluk - Cevdet

2015-2016 - Beni Affet - Sedat Güney

2017-2018 - Kalp Atışı - Sultan

2018 - Yuvamdaki Düşman - Okan

2019 - Canevim - Koray

2020 - Güvercin - Murat

2021 - Menajerimi Ara - Görkem

2021 - Yalancı - Arif Ocakçı

2022-2024 - Kızılcık Şerbeti - Umut Kıraç

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