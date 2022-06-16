16 Haziran 2022 Perşembe, 16:36

Uzaydan Gelen Fırtına, orijinal ismiyle Geostorm, Dean Devlin tarafından yönettiği, senaryosunu yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilimkurgu felaket filmi. Filmde Gerard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, Abbie Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugenio Derbez ve Andy García yer alıyor. Konusu, dünya'da iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arızanın neden olduğu fırtınadan kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısını ve gelişen olayları göstermektedir. Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kimler?

Başlıca çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Kötü test taramalarından sonra, Aralık 2016'da yönetici yapımcı Jerry Bruckheimer, senarist Laeta Kalogridis ve yeni yönetmen Danny Cannon tarafından yeniden çekimler yapıldı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapımdır. Film Warner Bros tarafından yayınlandı.

ABD'de 20 Ekim 2017'de 2D, Real D 3D ve IMAX 3D olarak gösterime girdi. Dünya çapında 221 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, film 120 milyon dolarlık bütçesiyle bir gişe bombası olarak yorumlandı. Stüdyoda 74 milyon dolar kaybetti ve "olumsuz" hikâye ve "cansız" görsel efektlere odaklanan eleştirilerle büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı.

UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

OYUNCULAR

* Gerard Butler

* Jim Sturgess

* Abbie Cornish

* Alexandra Maria Lara

* Daniel Wu

* Eugenio Derbez

* Amr Waked

* Adepero Oduye

* Robert Sheehan

* Richard Schiff

* Ed Harris

* Andy García